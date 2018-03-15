"Марсель" вновь победил "Атлетик" и прошел в четвертьфинал Лиги Европы

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Марсель" на выезде переиграл "Атлетик" и завоевал путевку в четвертьфинал. Победу марсельцам принесли голы Димитри Пайе и Лукаса Окампоса. Единственный гол хозяев на счету Иньяки Уильямса.

"Атлетик" Испания – "Марсель" Франция - 1:2 (0:1) - первый матч - 1:3

Голы: Пайе, 38 (с пенальти) - 0:1, Окампос, 52 - 0:2, Иньяки Уильямс, 74 - 1:2

"Атлетик": Эррерин, Альварес (Нуньес, 44), Лекуэ, Де Маркос, Эчейта, Итурраспе, Беньят (Весга, 79), Микель Рико (Сусаета, 23), Кордоба, Уильямс, Адурис.

"Марсель": Манданда, Сакаи, Рами, Роланду, Амави, Лопес (Сансон, 78), Луис Густаво (Замбо-Ангисса, 56), Пайет, Окампос, Товен (Сарр, 67), Митроглу.

Удаление: Адурис (76).

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