"Марсель" вновь победил "Атлетик" и прошел в четвертьфинал Лиги Европы
В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Марсель" на выезде переиграл "Атлетик" и завоевал путевку в четвертьфинал. Победу марсельцам принесли голы Димитри Пайе и Лукаса Окампоса. Единственный гол хозяев на счету Иньяки Уильямса.
"Атлетик" Испания – "Марсель" Франция - 1:2 (0:1) - первый матч - 1:3
Голы: Пайе, 38 (с пенальти) - 0:1, Окампос, 52 - 0:2, Иньяки Уильямс, 74 - 1:2
"Атлетик": Эррерин, Альварес (Нуньес, 44), Лекуэ, Де Маркос, Эчейта, Итурраспе, Беньят (Весга, 79), Микель Рико (Сусаета, 23), Кордоба, Уильямс, Адурис.
"Марсель": Манданда, Сакаи, Рами, Роланду, Амави, Лопес (Сансон, 78), Луис Густаво (Замбо-Ангисса, 56), Пайет, Окампос, Товен (Сарр, 67), Митроглу.
Удаление: Адурис (76).
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