"Марсель" возобновил интерес к полузащитнику "Локомотива"
"Марсель" снова хочет подписать полузащитника московского "Локомотива" Жоау Мариу, сообщает Transfermarkt.
По информации источника, провансальский клуб возобновил переговоры с представителями 27-летнего португальца и сейчас стороны обсуждают возможное сотрудничество.
Напомним, что "Локомотив" отказался выкупать хавбека у миланского "Интера" за 18 миллионов евро. Интерес к нему также проявляют "Бетис" и "Спортинг".
В составе "железнодорожников" Мариу провёл 15 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 5 ассистов.
Не пропустите: "Локомотив" продлил аренду Жоау Мариу. | http://soccernews.ru
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