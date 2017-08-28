"Марсель" впервые за последние 20 лет пропустил шесть голов в чемпионате Франции

В матче 4-го тура чемпионата Франции "Марсель" на выезде проиграл "Монако" со счетом 1:6.

Стоит отметить, что провансальский клуб пропустил не менее шести мячей в матчах Лиги 1 впервые за последние 20 лет.

В прошлый раз подобная неудача подстерегла "Марсель" 1 мая 1997 года в матче с "Лионом" (0:8).

Не пропустите: "Марсель" пропустил четыре гола в первом тайме впервые за последние 15 лет. | http://soccernews.ru