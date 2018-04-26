"Марсель" встретится с "Зальцбургом" в первом матче полуфинала Лиги Европы

"Марсель" – "Зальцбург"

Стадион: "Велодром"

Начало матча: 22:05

Арбитр: Уильям Коллам (Шотландия)

В первом полуфинальном матче Лиги Европы сойдутся "Марсель" и "Зальцбург". Мало кто ожидал увидеть эти команды на столь поздней стадии, особенно это касается австрийцев. Однако клубы своей яркой игрой действительно заслужили выход в 1/2 финала.

"Зальцбург" вообще долгое время не проигрывал в еврокубках, на групповом этапе австрийцы уже играли с "Марселем", на своем поле они победили 1:0 благодаря голу Даббура, а во Франции сыграли 0:0. "Быки" уверенно выиграли группу, затем уже в плей-офф выбили из турнира "Реал Сосьедад" и одного из фаворитов "Боруссию". В четвертьфинале "Зальцбург" выдал два феерических матча против "Лацио". "Орлы" – одна из самых атакующих команд Италии, в Риме команды нанесли на двоих 32 удара по воротам, итальянцы оказались точнее, выиграв 4:2. Ситуация складывалась не самым лучшим образом для "Зальцбурга" в ответном матче, Иммобиле забил в середине второго тайма, но австрийцы достойно ответили, отправив в ворота соперника сразу четыре мяча.

Похожим образом прошел в полуфинал и "Марсель". Французы заняли второе место в группе, затем оказались сильнее "Браги" и "Атлетика" в плей-офф. В четвертьфинале "Марсель" встретился с теневым фаворитом турнира "Лейпцигом". Немцы выиграли первую игру на своем поле и забили уже на второй минуте в ответном матче. Французам удалось моментально ответить, отправив к десятой минуте два мяча в ворота соперника. В дальнейшем в игре были качели. Сначала забил Товен, уже "Марсель" проходил дальше, затем гол Огюстена выводил в полуфинал уже "Лейпциг".

В самый важный момент веское слово сказал лидер французской команды Пайе четвертый гол, а уже в добавленное время Сакаи в хоккейном стиле отличился Сакаи. Вратарь "быков" пошел в атаку, ворота оказались пустыми, чем и воспользовался японский защитник "Марселя".

Интересные факты противостояния:

"Марсель" не проигрывает в восьми последних домашних матчах. Семь побед и одна ничья.

Помимо матчей на групповой стадии команды никогда ранее друг с другом не встречались.

"Марсель" никогда не проигрывал, а также ни разу не пропускал на своем поле от австрийских клубов. Одна победа 2:0 над "Штурмом" и две нулевые ничьи (с "Аустрией" и "Зальцбургом").

У "Зальцбурга" одна победа во Франции над "Ниццей", ничья с "Марселем" и поражение от ПСЖ.

Ориентировочные составы:

"Марсель": Пеле, Сарр, Рами, Роландо, Амави, Лопес, Густаво, Товен, Пайе, Окампос, Жермен.

"Зальцбург": Вальке, Лайнер, Ромальо, Калета-Цар, Алмер, Айдара, Самассеку, Бериша, Шлагер, Чан, Даббур.

Прогноз на матч "Марсель" – "Зальцбург":

Финал Лиги Европы состоится во Франции, поэтому "Марсель" постарается пробиться в главный матч турнира, но и "Зальцбург" нельзя сбрасывать со счетов. У французов не сыграют Манданда и Камара, а вот у австрийцев лазарет пуст.

Букмекеры предлагают на победу "Марселя" коэффициент 1.75, на ничью – 3.90, на "Лейпциг" – 4.80.

Вячеслав Горбачев

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