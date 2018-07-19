"Марсель" вступил в борьбу за трансферную цель "Спартака"

"Марсель" проявляет интерес к хорватскому защитника "Ред Булла" Дуйе Чалете-Цару, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, французский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 20 миллионов евро. Также молодой хорват входит в сферу интересов "Севильи" и "Спартака".

В прошлом сезоне 21-летний Чалета-Цар провел за "Ред Булл" 53 матча во всех турнирах и забил 2 гола.

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