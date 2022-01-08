"Марсель" выкупит Пау Лопеса у "Ромы"

Теги пау лопесмарсельроматрансферы

"Марсель" выкупит Пау Лопеса у "Ромы"Фото: инстаграм Лопеса/Автор неизвестен

Испанский голкипер "Ромы" Пау Лопес, который выступает за "Марсель" на правах аренды продолжит играть за французский клуб, сообщает инсайдер Николо Скира.

Вратарь уже сыграл 20 официальных матчей за "Марсель".

По информации источника, по арендному договору, французский клуб теперь обязан выкупить испанца у "Ромы" за 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Лопес сыграл 20 матчей, в которых пропустил 17 мячей и 11 раз сыграл на ноль.

Также не пропустите: "Манчестер Сити" уверенно обыграл "Суиндон" в Кубке Англии. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 7 января

Главные новости дня: 7 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов