"Марсель" выкупит Пау Лопеса у "Ромы"

Фото: инстаграм Лопеса/Автор неизвестен

Испанский голкипер "Ромы" Пау Лопес, который выступает за "Марсель" на правах аренды продолжит играть за французский клуб, сообщает инсайдер Николо Скира.

Вратарь уже сыграл 20 официальных матчей за "Марсель".

По информации источника, по арендному договору, французский клуб теперь обязан выкупить испанца у "Ромы" за 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Лопес сыграл 20 матчей, в которых пропустил 17 мячей и 11 раз сыграл на ноль.

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