"Марсель" выкупит у "Тоттенхэма" Н’Жи

Форвард "Тоттенхэма" Клинтон Н'Жи в ближайшее время перейдёт в "Марсель", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "шпоры" дали своё согласие на продажу провансальцам 23-летнего камерунца.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Н'Жи выступал за "Марсель" на правах аренды, сыграл 23 матча и забил 4 гола.

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