"Марсель" вылетел из Кубка Франции от клуба 4-го дивизиона
Во Франции проходят матчи 1/16 финала Кубка страны. В одном из поединков встретились "Кане-ан-Руссийон", представляющий группу D дивизиона "Насьональ 2" (4 по силе лига Франции) и "Марсель". Несмотря на имена соперников и опыт, которым обладают гости, футболисты хозяев не испугались и дали бой. На 21-й минуте они открыли счет, но пропустили под конец первого тайма. После перерыва был забит только 1 мяч и сделали это игроки "Кане-ан-Руссийон", установив сенсационный окончательный результат матча - 2:1.
"Кане-ан-Руссийон" - "Марсель" 2:1 (1:1)
Голы: Постераро, 21 - 1:0, Милик, 38 - 1:1, Бай, 71 - 2:1
"Кане-ан-Руссийон": Нраве, Любои, Мартен, Диарра, Пиотон (Коне, 80), Постераро, Ба, Гаспаротто (Оадуди, 61), Мбимба, Бай, Веркрюйс (Вие, 80).
"Марсель": Пеле, Лирола (Сакаи, 46), Чалета-Цар (Перрен, 85), Камара, Нагатомо, Нтчам (Кауи, 46), Пайет (Бенедетто, 80), Гуйе, Альваро Гонсалес, Жермен (Луис Энрике, 68), Милик.
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