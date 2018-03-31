"Марсель" вырвал победу у "Дижона"

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"Марсель" вырвал победу у "Дижона"

В рамках 31-го тура французской Лиги 1 "Марсель" одержал победу над "Дижоном".

"Дижон" – "Марсель" 1:3

Голы: Жермен, 36 - 0:1, Квон Чхан Хун - 73 - 1:1, Окампос, 88 - 1:2, Пайе, 90 - 1:3

"Дижон": Рене, Ямбере, Хаддади, Розье, Лотоа, Шека, Амальфитано, Саммаритано (Слити, 64), Бальмон (Марье, 33), Саид (Квон Чхан Хун, 72), Тавареш.

"Марсель": Манданда (Пеле, 53), Рами (Сертич, 81), Роланду, Камара, Сарр, Сансон (Н`Жи, 77), Луис Густаво, Пайе, Замбо-Ангисса, Окампос, Жермен.

Предупреждения: Саммаритано (10), Окампос (62), Сансон (68), Сарр (84).

Удаление: Ямбере (90).

В компенсированное время Пайе не реализовал пенальти. | http://soccernews.ru

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