"Марсель" вышел в 1/8 финала Кубка Франции

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"Марсель" вышел в 1/8 финала Кубка Франции

В матче 1/16 финала Кубка Франции "Марсель" победил "Эпиналь" и вышел в следующий раунд. Победу провансальцам принесли голы Валера Жермена и Моргана Сансона.

"Эпиналь" - "Марсель" - 0:2 (0:0)
Голы: Жермен, 73 - 0:1, Сансон, 90+3 - 0:2

"Эпиналь": Робен, Маззеи, Танго, Мейер, Тричард, Мадихи (Ньянг, 64), Коджиа, Хаги, Баи (Фофана, 74), Лабхири (Конте, 82), Азанкпо

"Марсель": Пеле, Бедимр, Роланду, Абденнур, Сарр, Лопес, Ангисса, Окампос, Сансон, Сари (Товен, 61), Митроглу (Жермен, 71)

Не пропустите: "Кан", "Сошо", "Осер" и "Ланс" вышли в 1/8 финала Кубка Франции. | http://soccernews.ru

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