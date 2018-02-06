"Марсель" вышел в четвертьфинал Кубка Франции, забив сопернику девять голов

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"Марсель" вышел в четвертьфинал Кубка Франции, забив сопернику девять голов

Завершились два матча 1/8 финала Кубка Франции. "Осер" неожиданно уступил "Ле Арбье", "Марсель" уничтожил клуб второго дивизиона.

"Осер" – "Ле Арбье" - 0:3 (0:1)
Голы: Рошто, 45 (с пенальти) - 0:1, Гбохо, 64 - 0:2, Флошон, 78 - 0:3

"Осер": Уэстберг, Такальфре, Полома, Аркю, Сане, Адеоти, Юссуф (Яттара, 61), Обраньяк (Сахи, 46), Конате (Сангаре, 75), Филиппото, Сане.

"Бур-ан-Бресс" – "Марсель" - 0:9 (0:5)
Голы: Луис Густаво, 10 - 0:1, Пайе, 13 (с пенальти) -  0:2, Окампос, 16 - 0:3, Митроглу, 20 - 0:4, Митроглу, 40 - 0:5, Окампос, 48 - 0:6, Окампос, 71 - 0:7, Митроглу, 87 - 0:8, Н`Жи, 89 (с пенальти) - 0:9

"Марсель": Манданда, Амави (Бедимо, 66), Рами, Абденнур, Луис Густаво (Камара, 54), Пайе (Сари, 71), Лопес, Окампос, Сарр, Митроглу, Н`Жи (Сансон, 55).

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