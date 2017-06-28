"Марсель" заинтересовался Головиным
"Марсель" намерен приобрести полузащитника ЦСКА Александра Головина.
Как сообщает Football Club de Marseille, один из лидеров нынешней сборной России может перейти во французский клуб уже этим летом.
Ранее сообщалось, что футболистом интересуется "Арсенал".
В минувшем сезоне игрок провел за ЦСКА в РФПЛ 30 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре голевые передачи.
Читайте: Варга: "Венгеру интереснее взять в "Арсенал" Головина, нежели Роналду" | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Спартак Москва
|30
|69
|2
|ЦСКА Москва
|30
|62
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|61
|4
|Краснодар
|30
|49
|5
|Терек Грозный
|30
|48
|6
|Ростов
|30
|48
|7
|Уфа
|30
|43
|8
|Локомотив Москва
|30
|42
|9
|Рубин
|30
|38
|10
|Амкар
|30
|35
|11
|Урал
|30
|30
|12
|Анжи
|30
|30
|13
|Оренбург
|30
|30
|14
|Арсенал Тула
|30
|28
|15
|Крылья Советов
|30
|28
|16
|Томь
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|14