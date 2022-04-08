"Марсель" заинтересован в форварде "Севильи"

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"Марсель" заинтересован в форварде "Севильи"

Фото: твиттер Эн-Несири\Автор неизвестен

"Марсель" заинтересована в подписании марокканского нападающего "Севильи" Юссефа Эн-Несери, сообщает издание Goal со ссылкой на Fichajes.

По информации источника, такой трансфер руководство провансальцев рассматривает в качестве усиления под участие в Лиге чемпионов следующего сезона.

Ранее сообщалось, что сама "Севилья" не против расстаться с футболистом сборной Марокко.

В нынешнем сезоне форвард сыграл в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал три результативные передачи. Почти всю первую половину сезона он пропустил из-за травм.

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