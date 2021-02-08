"Марсель" заинтересован в приглашении Аллегри

Теги марсельмассимилиано аллегри

"Марсель" заинтересован в приглашении Аллегри

"Марсель" продолжает искать нового главного тренера, который заменит отправленного в отставку Андре Виллаш-Боаша.

По информации Le10Sport, новым кандидатом в шорт-листе провансальского клуба стал экс-наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

В приглашении итальянского специалиста лично заинтересован спортивный директор "Марселя" Пабло Лонгория.

Ранее во французскую команду сватали Хорхе СампаолиМаурицио СарриРафаэля Бенитеса и Люсьена Фавра.

Аллегри уже полтора года остаётся без работы - он покинул "Ювентус" летом 2019-го.

Не пропустите: Виллаш-Боаш со скандалом покинул "Марсель", или почему экс-тренер "Зенита" стал настоящим "острословом" во Франции! | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Краснодар" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Турции

"Краснодар" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Турции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов