"Марсель" заинтересован в услугах Фавра

Бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр может возглавить "Марсель".

По информации Foot Mercato, руководство провансальцев рассматривает вариант с приглашением 63-летнего специалиста на замену Андре Виллаш-Боашу.

Швейцарский наставник остаётся без работы с декабря. "Боруссия" уволила его из-за неудовлетворительных результатов.

Помимо Фавра в шорт-лист французского клуба входит экс-тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде.

"Марсель" идёт шестым в турнирной таблице Лиги 1, отставая от лидера на 14 очков.

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