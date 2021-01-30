"Марсель" заинтересован в услугах Фавра
Бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр может возглавить "Марсель".
По информации Foot Mercato, руководство провансальцев рассматривает вариант с приглашением 63-летнего специалиста на замену Андре Виллаш-Боашу.
Швейцарский наставник остаётся без работы с декабря. "Боруссия" уволила его из-за неудовлетворительных результатов.
Помимо Фавра в шорт-лист французского клуба входит экс-тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде.
"Марсель" идёт шестым в турнирной таблице Лиги 1, отставая от лидера на 14 очков.
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|Бордо
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|28
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|28
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