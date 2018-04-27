"Марсель" – "Зальцбург" – 2:0 (обзор)

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"Марсель" – "Зальцбург" – 2:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор первого матча 1/2 финала Лиги Европы между "Марселем" и "Зальцбургом" (2:0).

Видео: "Марсель" – "Зальцбург".

Не пропустите: Первый шаг к финалу: "Марсель" обыграл "Зальцбург". | http://soccernews.ru

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