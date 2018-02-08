Марселино: "Хотел бы, чтобы Месси не играл против "Валенсии"

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль назвал игрока каталонской "Барселоны", которого бы он не хотел видеть на поле "Местальи" в завтрашнем ответном матче 1/2 финала кубка Испании.

"Кого бы из соперников я не хотел видеть завтра в составе? Месси. Несмотря на то, что у "Барселоны" в составе имеется много экстраординарных игроков, у нее становится меньше ресурсов, когда его нет на поле", - цитирует наставника "летучих мышей" El Mundo Deportivo.

Напомним, Мина может дебютировать за "Барселону" в игре против "Валенсии". | soccernews.ru