Марселино назвал неожиданную причину своего увольнения из "Валенсии"

Теги валенсиямарселино гарсия тораль

Марселино назвал неожиданную причину своего увольнения из "Валенсии"

Марселино Гарсия Тораль прокомментировал свою отставку с поста главного тренера испанской "Валенсии".

"Я не ожидал, что меня могут уволить. Клуб говорил мне, что уверен во мне. Теперь мне придется взять паузу до конца сезона. Меня позабавил и удивил тот факт, что руководство поздравило меня с выходом в Лигу Чемпионов, а не с победой в Кубке Испании. Возможно, именно эта победа стала поводом для отставки. В течении прошлого сезона руководство намекало мне, что нам нужно отказаться от этого турнира, но мы поступили иначе. 

Когда я узнал об отставке, то был шокирован и сначала даже не поверил. Никакой логики", - приводит слова Марселино Marca.

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