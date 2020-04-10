Марселино отказался возглавить "Милан"

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Марселино отказался возглавить "Милан"

Бывший главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль не захотел работать в "Милане".

По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб контактировал с 54-летним специалистом на предмет возможного сотрудничества, но тот не проявил заинтересованности.

Напомним, что 11 сентября 2019 года "Валенсия" неожиданно уволила Марселино и с тех пор наставник остаётся без команды.

"Милан" по итогам 26 туров занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.

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