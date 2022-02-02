Марселино поделился мнением о "Реале" перед очным матчем

Теги кубок королямарселино гарсия торальатлетик бильбаореал мадридкарим бензема

Марселино поделился мнением о "Реале" перед очным матчем

Фото: инстаграм "Атлетика"\Автор неизвестен

Главный тренер "Атлетика" Бильбао Марселино Гарсия Тораль высказался перед матчем с мадридским "Реалом" в рамках 1\4 финала Кубка Короля.

"Реал Мадрид" безусловно является лучшей командой в Ла Лиге. Это было бы неплохо, иметь возможность выбить из Кубка "Реал", после того, как мы прошли "Барселону".

Бензема на сегодняшний день лучший игрок в Ла Лиге и чтобы игра была более красивой, я бы хотел, чтобы он играл завтра. Но чтобы иметь больше шансов на победу, лучше чтобы он не играл". - сказал испанский специалист.

Игра между "Атлетиком" и "Реалом" состоится завтра, 3-го февраля. Начало встречи запланировано на 23:30 (мск).

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