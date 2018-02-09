Марселино: "Валенсия" более чем достойно выступила в полуфинале Кубка Испании"
Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль прокомментировал вылет своей команды из Кубка Испании после повторного поражения от "Барселоны".
"В этом матче у нас были шансы, но "Барселона" была сильнее. Считаю, что мы более чем достойно выступили в полуфинале. В первом тайме мы заслуживали большего, но гол соперника вернул нас на землю. Мы знаем, что трудно лишить "Барселону" мяча, но "Валенсия" старалась это сделать. К сожалению, мы ещё не достигли уровня "Барселоны", и нам нужно много работать, чтобы хотя бы немного приблизиться к ним" - цитирует наставника "летучих мышей" Marca.
Не пропустите видеообзор матча "Валенсия" - "Барселона". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Снова в бой на "Бернабеу": "сливочные" принимают "Реал Сосьедад"
-
Матч тура в Бундеслиге: "Бавария" против "Шальке"
-
В такт со "Старой Синьорой": "Наполи" поборется за три очка с "Лацио"
-
ПСЖ против "Тулузы": "фиолетовые" – по факту, "Реал" – в уме
-
Третье свидание с "лисами": "Манчестер Сити" принимает "Лестер"
Лента новостей
-
СПАЛ – "Милан" - 0:4 (обзор)
-
Дебютный гол Шатова и хет-трик Смолова: "Краснодар" уничтожил "Хэбэй Чайна Форчун"
-
"Милан" в гостях разгромил СПАЛ
-
Макелеле поддержал Зидана
-
Матч "Тоттенхэм" - "Арсенал" установил новый рекорд посещаемости
-
"Зенит" согласовал трансфер Оздоева
-
Почеттино: "Я очень рад победе над "Арсеналом"
-
Венгер прокомментировал поражение от "Тоттенхэма"
-
Чех установил личный антирекорд
-
"Спартак" готовит предложение по Набиуллину
-
Ройс появился на поле впервые за восемь месяцев
-
Дайер: "Мы доминировали над "Арсеналом" на протяжении всей игры"
-
Казахстан рассматривал вариант с приглашением Аллегри на пост тренера сборной
-
"Тоттенхэм" - "Арсенал" - 1:0 (обзор)
-
Триумф "шпор" в царстве Северного Лондона: "Тоттенхэм" побеждает "Арсенал"
-
Кейн вышел на второе место в списке бомбардиров северолондонского дерби
-
"Вильярреал" - "Алавес" - 1:2 (обзор)
-
"Вильярреал" на своем стадионе уступил "Алавесу"
-
"Барселона" и "Реал" контактируют с агентом де Брюйне
-
Паулу Феррейра отметил прогресс Головина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|58
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|49
|3
|Валенсия
|22
|40
|4
|Реал Мадрид
|21
|39
|5
|Вильярреал
|22
|37
|6
|Севилья
|22
|33
|7
|Эйбар
|22
|32
|8
|Сельта Виго
|22
|31
|9
|Жирона
|22
|31
|10
|Бетис
|22
|30
|11
|Хетафе
|22
|29
|12
|Леганес
|21
|29
|13
|Атлетик Бильбао
|23
|28
|14
|Реал Сосьедад
|22
|26
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Алавес
|22
|22
|17
|Леванте
|22
|20
|18
|Лас Пальмас
|23
|18
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|22
|17
|20
|Малага
|22
|13