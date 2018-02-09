Марселино: "Валенсия" более чем достойно выступила в полуфинале Кубка Испании"

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль прокомментировал вылет своей команды из Кубка Испании после повторного поражения от "Барселоны".

"В этом матче у нас были шансы, но "Барселона" была сильнее. Считаю, что мы более чем достойно выступили в полуфинале. В первом тайме мы заслуживали большего, но гол соперника вернул нас на землю. Мы знаем, что трудно лишить "Барселону" мяча, но "Валенсия" старалась это сделать. К сожалению, мы ещё не достигли уровня "Барселоны", и нам нужно много работать, чтобы хотя бы немного приблизиться к ним" - цитирует наставника "летучих мышей" Marca.

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