Марселино: "Валенсия" более чем достойно выступила в полуфинале Кубка Испании"

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Марселино: "Валенсия" более чем достойно выступила в полуфинале Кубка Испании"

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль прокомментировал вылет своей команды из Кубка Испании после повторного поражения от "Барселоны".

"В этом матче у нас были шансы, но "Барселона" была сильнее. Считаю, что мы более чем достойно выступили в полуфинале. В первом тайме мы заслуживали большего, но гол соперника вернул нас на землю. Мы знаем, что трудно лишить "Барселону" мяча, но "Валенсия" старалась это сделать. К сожалению, мы ещё не достигли уровня "Барселоны", и нам нужно много работать, чтобы хотя бы немного приблизиться к ним" - цитирует наставника "летучих мышей" Marca.

Не пропустите видеообзор матча "Валенсия" - "Барселона". | http://soccernews.ru

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