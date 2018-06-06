Марселино: "Я бы не пошел в "Реал"

Наставник "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль заявил, что он отказался бы от предложения "Реала" возглавить команду.

"Реал" меня не позовет, но я бы туда и не пошел, потому что очень счастлив в "Валенсии" - приводит слова Марселино A Bolа.

Напомним, что в минувшем сезоне "Валенсия" финишировала на 4-й позиции в Примере.

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