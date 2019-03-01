Марселино ярко прокомментировал выход "Валенсии" в финал Кубка Испании

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Марселино ярко прокомментировал выход "Валенсии" в финал Кубка Испании

Наставник "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль ярко прокомментировал выход своей команды в финал Кубка Испании.

Напомним, что "летучие мыши" одолели "Бетис" в ответном полуфинальном матче и 25 мая разыграют трофей с "Барселоной".

"Это один из самых счастливых моментов в моей тренерской карьере. Случилось то, чего я действительно хотел. Для меня это был уже пятый полуфинал, и, к счастью, мы пробились в финал. Хочу поблагодарить своих футболистов за веру в меня и тренерский штаб, несмотря на трудности, которые у нас были в этом сезоне", - приводит слова Марселино официальный сайт клуба.

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