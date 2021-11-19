Марсело Бьелса поделился мнением о Конте
Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен
Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса поделился мнением о новом итальянском наставнике "Тоттенхэма" Антонио Конте.
"Конте – это тренер, у которого есть стиль игры, отличающийся от всех остальных специалистов.
Он настоящий представитель своей страны как тренер. Он побеждал во всех командах, которыми руководил.
Он является эталоном мирового футбола не только в лиге, в которой он участвует.
Это тренер, который добивается очень высоких результатов от своих игроков", – сказал аргентинский специалист.
Также не пропустите: "Барселона" вновь теряет Педри. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Семак высказался о Дзюбе в сборной России
-
"Зенит" стал чемпионом РПЛ в первом круге
-
Марсело Бьелса поделился мнением о Конте
-
Николич высказался о российском футболе
-
УЕФА аннулировал дисквалификацию Гризманна в Лиге чемпионов
-
Суперлига направила письмо в Европейский парламент
-
Азмун может перейти в испанский топ-клуб
-
1
Матч "Баварии" с "Барселоной" пройдет без зрителей
-
"Барселона" вновь теряет Педри
-
"Зенит" разгромил "Нижний Новгород" на своем поле в РПЛ
-
Игрок "Реала" попал в секс-скандал
-
"Реал" возьмет дополнительный кредит на реконструкцию стадиона (видео)
-
Агент Миранчука подвёл итоги встречи с руководством "Аталанты"
-
Роналду: "Пришло время засучить рукава"
-
Почеттино близок к увольнению из ПСЖ
-
Тренер "Динамо" Шварц ответил на вопрос о работе в сборной России
-
СМИ узнали о секретном плане президента "Барселоны" заполучить Мбаппе
-
"Милан" возобновил интерес к Алексею Миранчуку
-
Игрок "Челси" поддержал Промеса, обвиняемого в покушении на убийство
-
Неймар угодил в скандал из-за участия в вечеринке
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18