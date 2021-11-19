Марсело Бьелса поделился мнением о Конте

Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса поделился мнением о новом итальянском наставнике "Тоттенхэма" Антонио Конте.

"Конте – это тренер, у которого есть стиль игры, отличающийся от всех остальных специалистов.

Он настоящий представитель своей страны как тренер. Он побеждал во всех командах, которыми руководил.

Он является эталоном мирового футбола не только в лиге, в которой он участвует.

Это тренер, который добивается очень высоких результатов от своих игроков", – сказал аргентинский специалист.

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