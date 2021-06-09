Марсело Бьелса во время отпуска пришел на тренировку детской команды "Лидса"

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Марсело Бьелса во время отпуска пришел на тренировку детской команды "Лидса"Фото: инстаграм "Лидса"/Автор неизвестен

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса даже находясь в отпуске продолжает тренировать.

Аргентинец пришел на тренировку детской команды U11 в Лидсе и устроил для них упражнение "Убойный футбол", которое он практикует в первой команде. Он провел с детьми полтора часа.

"Он появился и сказал им, что они будут играть в "Убойный футбол" – и они подумали, что это невероятно. Он подзадорил их, сказав, что упражнение продлится 3 часа. Ребятам очень понравилось, они не могли поверить. Он герой для них. Он герой для всех нас, но для них – еще сильнее", – сказал болельщик "Лидса" Мэттью Прайс.

Напомним, что упражнение "Убойный футбол" – сверхинтенсивная и быстрая двусторонка без судьи и пауз, мяч постоянно находится в игре.

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