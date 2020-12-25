Марсело близок к уходу из "Реала"

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Марсело близок к уходу из "Реала"

С высокой долей вероятности период карьеры защитника Марсело в мадридском "Реале" подходит к концу.

По информации El Chiringuito, скорее всего, звёздный бразилец сменит команду следующим летом.

32-летний футболист утратил доверие как партнёров по "Реалу", так и главного тренера команды Зинедина Зидана.

В текущем сезоне Марсело сыграл за "сливочных" 6 матчей и сделал 2 ассиста. Его контракт с королевским клубом рассчитан до июня 2022 года. Рыночная стоимость игрока - 12 миллионов евро.

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