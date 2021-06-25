Марсело будет капитаном "Реала" в новом сезоне
Фото твиттер Марсело
Капитанская повязка в мадридском "Реале" перейдёт от Серхио Рамоса к Марсело, который выступает за "бланкос" с 2007 года.
СМИ неоднократно писали о вероятном уходе бразильца, поэтому возникали сомнения относительно того, кто станет следующим капитаном команды.
Однако, как сообщает журналист Фабрицио Романо, в руководстве королевского клуба никогда не думали о продаже 33-летнего фулбека.
Новый главный тренер "Реала" Карло Анчелотти считает Марсело ключевым игроком, а сам футболист воодушевлён очередным предоставленным шансом.
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|Команда
|М
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|Валенсия
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
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|10
|Гранада
|19
|27
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
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