Марсело будет капитаном "Реала" в новом сезоне

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Марсело будет капитаном "Реала" в новом сезоне

Фото твиттер Марсело

Капитанская повязка в мадридском "Реале" перейдёт от Серхио Рамоса к Марсело, который выступает за "бланкос" с 2007 года.

СМИ неоднократно писали о вероятном уходе бразильца, поэтому возникали сомнения относительно того, кто станет следующим капитаном команды.

Однако, как сообщает журналист Фабрицио Романо, в руководстве королевского клуба никогда не думали о продаже 33-летнего фулбека.

Новый главный тренер "Реала" Карло Анчелотти считает Марсело ключевым игроком, а сам футболист воодушевлён очередным предоставленным шансом.

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