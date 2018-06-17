Марсело будет капитаном сборной Бразилии в матче с Швейцарией

Защитник мадридского "Реала" Марсело будет капитаном сборной Бразилии в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 против Швейцарии.

Как сообщает Marca, тренерский штаб "селесао" во главе с Тите решил в этот раз доверить капитанскую повязку опытному фулбеку, при этом команда не собирается отказываться от традиции постоянно менять капитана.

Напомним, что матч Бразилия - Швейцария состоится сегодня в Ростове в 21:00 по московскому времени.

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