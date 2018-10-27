Марсело: "Думали, что Роналду останется, были удивлены, когда он ушел"

2 Теги марселореал мадридкриштиану роналду

Марсело: "Думали, что Роналду останется, были удивлены, когда он ушел"Защитник мадридского "Реала" Марсело затронул тему ухода из его клуба португальского бомбардира Криштиану Роналду.

"Уход Роналду? Когда завершился отпуск, и мы вернулись к рутинной работе, мы убедились, что его в действительности нет. Это оказалось для нас неожиданностью. Мы думали, что он останется в "Реале", - приводит слова 30-летнего бека ActuFoot.

Напомним, Марсело рассказал, кто победит в Эль Класико. | soccernews.ru

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Комментарии

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МАРСЕЛО

Да его пальца конечно не хватает,уйду я летом из реала тоже

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Супер Месси

Не уходи, красавчик, я не смогу без твоих голов в мои ворота

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