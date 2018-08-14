Марсело: "Это будет очень сложный матч для "Реала", так как "Атлетико" хорошо укрепился"

Защитник мадридского "Реала" Марсело высказался о предстоящем дерби против "Атлетико" в рамках матча за Суперкубок УЕФА.

"Это матч, который хотят увидеть болельщики. Это будет очень жаркий и сложный матч, потому что "Атлетико" хорошо укрепился этим летом", - приводит слова 30-летнего бека королевского клуба Le 10 Sport.

"Реал" и "Атлетико" разыграют Суперкубок УЕФА завтра в Таллине.

Напомним, Лопетеги высказался о работе Зидана в "Реале". | soccernews.ru