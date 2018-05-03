Марсело, Фирмино и Салах вошли в сборную недели в Лиге Чемпионов

УЕФА представил символическую сборную по итогам ответных матчей 1/2 финала Лиги Чемпионов.

Стоит отметить, что в нее вошли по три игрока "Реала", "Ромы" и "Ливерпуля", а также два игрока "Баварии".

Состав сборной выглядит так:

вратарь: Навас "(Реал")

защитники: Марсело ("Реал"), Коларов ("Рома"), Карвахаль ("Реал")

полузащитники: Наингголан ("Рома"), Вейналдум ("Ливерпуль"), Хамес "(Бавария"), Киммих ("Бавария")

нападающие: Фирмино ("Ливерпуль"), Джеко ("Рома"), Салах "(Ливерпуль")

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