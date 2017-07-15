Марсело Гедес стал игроком "Лиона"

"Лион" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Бешикташа" Марсело Гедеса.

Сумма трансфера составила семь миллионов евро, ещё 500 тысяч будут доступны в качестве бонусов. 30-летний бразилец заключил с "ткачами" контракт до лета 2020 года.

Марсело выступал за "Бешикташ" с 2016 года, сыграл 61 матч и забил 5 голов.

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