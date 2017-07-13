Марсело Гедеш близок к переходу в "Лион"

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Марсело Гедеш близок к переходу в "Лион"

Бразильский защитник "Бешикташа" Марсело Гедеш в ближайшее время перейдет в "Лион", сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, французский клуб договорился о покупке футболиста за семь миллионов евро.

30-летний Марсело выступал за "Бешикташ" с 2016 года, провел за клуб 60 матчей и забил 5 голов.

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