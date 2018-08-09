Марсело готов изучить предложение "Ювентуса"

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Марсело готов изучить предложение "Ювентуса"Защитник мадридского "Реала" Марсело может сменить текущим летом клубную прописку, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, серьезный интерес к 30-летнему беку проявляет туринский "Ювентус". Сам бразилец будет не против изучить потенциальное предложение "старой синьоры", однако королевский клуб на данный момент вариант с его продажей не рассматривает.

В прошлом сезоне Марсело забил 5 мячей и сделал 11 результативных передач в 44 матчах за "Реал".

Напомним,  "Реал" ведет переговоры по 100-миллионному трансферу. | soccernews.ru

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