Марсело готов изучить предложение "Ювентуса"

Защитник мадридского "Реала" Марсело может сменить текущим летом клубную прописку, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, серьезный интерес к 30-летнему беку проявляет туринский "Ювентус". Сам бразилец будет не против изучить потенциальное предложение "старой синьоры", однако королевский клуб на данный момент вариант с его продажей не рассматривает.

В прошлом сезоне Марсело забил 5 мячей и сделал 11 результативных передач в 44 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" ведет переговоры по 100-миллионному трансферу. | soccernews.ru