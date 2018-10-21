Марсело: "Говорить об увольнении Лопетеги - несправедливо"

1 Теги марселореал мадридхулен лопетеги

Марсело: "Говорить об увольнении Лопетеги - несправедливо"Защитник мадридского "Реала" Марсело прокомментировал ситуацию с будущим главного тренера своей команды Хулена Лопетеги.

"Мы - до смерти с нашим тренером. Он очень откровенен с нами, у нас - хорошие отношения с ним. Говорить о его увольнении кажется мне несправедливым, когда мы находимся только в начале сезона", - цитирует 30-летнего бека "сливочных" ActuFoot.

"Реал" не может выиграть на протяжении последних пяти матчей. В них команда лишь раз сыграла вничью.

Напомним,  один из лидеров "Реала" выступил за увольнение Лопетеги до Эль Класико. | soccernews.ru

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chester_field
chester_field

но перец никого слушать и не будет

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