Марсело грозит наказание за нарушение карантина

Фото: инстаграм Марсело

Бразильский защитник мадридского "Реала" Марсело может быть оштрафован за нарушение карантинных правил в Испании, сообщает The Sun.

По сведениям источника, футболист опубликовал в социальных сетях фотографию, как он вместе с семьей отдыхает на пляже в Валенсии. При этом в Испании запрещено ездить из региона в регион в связи с угрозой распространения коронавируса. Кроме того, на фото никто из членов семьи Марсело не одел маску, а это является обязательным условием пребывания в общественных местах.

В нынешнем сезоне 32-летний Марсело провел за "Реал" 10 матчей во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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