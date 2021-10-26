Марсело хочет остаться в Европе

Фото: инстаграм Марсело/Автор неизвестен

Капитан мадридского "Реала" Марсело не намерен возвращаться в Бразилию после ухода из королевского клуба.

Как сообщает TNT Sports со ссылкой на Кайо Алвеша, агента игрока, в последнее время сразу несколько бразильских клубов проявили интерес к защитнику, но ни с одним из них переговоров нет.

По информации источника, Марсело сфокусирован на игре за "Реал" и хочет продолжить выступать в Европе и после лета 2022 года, когда подойдет к концу его соглашение с королевским клубом.

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