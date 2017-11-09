Марсело хочет видеть Неймара в "Реале"

Бразильский защитник "Реала" Марсело обратился с просьбой к руководству королевского клуба рассмотреть возможность приобретения нападающего ПСЖ Неймара, сообщает AS.

По словам Марсело, он знает, что Неймар несчастлив в ПСЖ и разочарован своим переходом в французский клуб

Напомним, что 25-летний Неймар перешел в ПСЖ минувшим летом из "Барселоны" за 222 миллиона евро и стал самым дорогим футболистом в истории.

Не пропустите: Рамос: "У меня - хорошие отношения с Неймаром, для него - открыты двери в "Реале". | http://soccernews.ru