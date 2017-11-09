Марсело хочет видеть Неймара в "Реале"

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Марсело хочет видеть Неймара в "Реале"

Бразильский защитник "Реала" Марсело обратился с просьбой к руководству королевского клуба рассмотреть возможность приобретения нападающего ПСЖ Неймара, сообщает AS.

По словам Марсело, он знает, что Неймар несчастлив в ПСЖ и разочарован своим переходом в французский клуб

Напомним, что 25-летний Неймар перешел в ПСЖ минувшим летом из "Барселоны" за 222 миллиона евро и стал самым дорогим футболистом в истории.

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