Марсело: "Хотел бы завершить карьеру в "Реале"

Теги реал мадридмарсело

Марсело: "Хотел бы завершить карьеру в "Реале"Защитник мадридского "Реала" Марсело намерен завершить карьеру в стане "сливочных".

По словам старожила клуба, его всё устраивает в Мадриде.

"Просыпаясь каждым утром, чувствую дополнительную мотивацию, обусловленную просто тем фактом, что я играю за "Реал". Хочу завершить карьеру в "Реале". Я начинал во "Флуминенсе", но "Реал" является моим вторым домом. И нет более сильной мотивации, чем выступление в футболке этого клуба", - сказал он.

Читайте: Клубный Чемпионат Мира: за путевку в финал "Реал" поборется с "Аль-Джазирой" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Гол Лукаку приносит "Манчестер Юнайтед" минимальную победу над "Борнмутом"

Гол Лукаку приносит "Манчестер Юнайтед" минимальную победу над "Борнмутом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 15 39
2 Валенсия 15 34
3 Атлетико Мадрид 15 33
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 15 28
6 Вильярреал 15 21
7 Хетафе 15 20
8 Леганес 15 20
9 Жирона 15 20
10 Реал Сосьедад 15 19
11 Сельта Виго 15 18
12 Бетис 15 18
13 Эйбар 15 18
14 Атлетик Бильбао 15 17
15 Леванте 15 16
16 Эспаньол 15 16
17 Депортиво Ла-Корунья 15 15
18 Алавес 15 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 15 10
Полная таблица

топ-5 тегов