Марсело: "Хотел бы завершить карьеру в "Реале"

Защитник мадридского "Реала" Марсело намерен завершить карьеру в стане "сливочных".

По словам старожила клуба, его всё устраивает в Мадриде.

"Просыпаясь каждым утром, чувствую дополнительную мотивацию, обусловленную просто тем фактом, что я играю за "Реал". Хочу завершить карьеру в "Реале". Я начинал во "Флуминенсе", но "Реал" является моим вторым домом. И нет более сильной мотивации, чем выступление в футболке этого клуба", - сказал он.

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