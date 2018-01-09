Марсело и Каземиро поздравили Коутиньо с переездом в Ла Лигу

Игроки мадридского "Реала" Марсело и Каземиро поздравили новоиспеченного полузащитника каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо с переездом в Ла Лигу.

Как информирует испанская пресса, партнеры 25-летнего хавбека "сине-гранатовых" по национальной сборной Бразилии, выступающие за королевский клуб, пожелали своему товарищу успехов в новом клубе и чемпионате.

Напомним, с переходом в "Барселону" Коутиньо также поздравил Пеле. | soccernews.ru