Марсело и Каземиро поздравили Коутиньо с переездом в Ла Лигу

Теги барселонареал мадридказемиромарселофилиппе коутиньо

Марсело и Каземиро поздравили Коутиньо с переездом в Ла ЛигуИгроки мадридского "Реала" Марсело и Каземиро поздравили новоиспеченного полузащитника каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо с переездом в Ла Лигу.

Как информирует испанская пресса, партнеры 25-летнего хавбека "сине-гранатовых" по национальной сборной Бразилии, выступающие за королевский клуб, пожелали своему товарищу успехов в новом клубе и чемпионате.

Напомним, с переходом в "Барселону" Коутиньо также поздравил Пеле. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

И снова битва лондонских титанов: "Челси" и "Арсенал" сразятся в полуфинале Кубка Лиги

И снова битва лондонских титанов: "Челси" и "Арсенал" сразятся в полуфинале Кубка Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов