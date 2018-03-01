Марсело и Кроос должны восстановиться к матчу с ПСЖ, Модрич - вряд ли

Появились известия о травмированных игроках мадридского "Реала", сообщает Marca.

По сведениям издания, восстановление защитника Марсело и полузащитника Тони Крооса проходит хорошо. Скорее всего, они смогут сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ, который состоится 6 марта.

Что касается хавбека Луки Модрича, то его появление на поле в этой встрече маловероятно.

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