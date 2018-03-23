Марсело, Каземиро и Коутиньо выйдут в основе сборной Бразилии на матч с Россией

Стал известен стартовый состав сборной Бразилии на товарищеский матч с Россией.

Бразилия: Алиссон, Марсело, Миранда, Тьяго Силва, Дани Алвес, Каземиро, Паулиньо, Коутиньо, Дуглас Коста, Жезус, Виллиан.

Запасные: Эдерсон, Исмаили, Аугусто, Фред, Маркиньос, Фернандиньо, Талиска, Жеромел, Фирмино, Фагнер, Тайсон, Виллиан Жозе.

Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

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