Марсело купил кровать, заплатив стоимость автомобиля среднего ценового сегмента (фото)

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Марсело купил кровать, заплатив стоимость автомобиля среднего ценового сегмента (фото)

Бразильский защитник мадридского "Реала" Марсело приобрел кровать по цене автомобиля среднего ценового сегмента, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, футболист купил кровать фирмы Hogo за 35 тысяч евро. Она помогает лучше восстанавливаться во время сна и уменьшает риск получения травм.

В нынешнем сезоне 32-летний Марсело провел за "Реал" семь матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2022 года.

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