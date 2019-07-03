Марсело лишили водительских прав из-за подозрения в вождении в нетрезвом состоянии

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Марсело лишили водительских прав из-за подозрения в вождении в нетрезвом состоянии

Защитник мадридского "Реала" Марсело, возможно, водил автомобиль в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает O Globo, полиция Рио-де-Жанейро в прошлый четверг задержала футболиста и тот отказался проходить тест на содержание алкоголя в крови.

За это фулбека "бланкос" оштрафовали на 600 евро и лишили водительских прав на год. Распространяется наказание только на территорию Бразилии.

В минувшем сезоне Марсело сыграл за "Реал" 34 матча, забил 3 гола и сделал 6 ассистов.

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