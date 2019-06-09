Марсело лишится место в основе "Реала"

Защитник "Реала" Марсело, судя по всему, потеряет место в основе в следующем сезоне.

Как сообщает Marca, это связано с возможным трансфером Ферлана Менди из "Лиона". Именно его клуб хочет видеть основным левым защитником команды.

Отмечается, что руководство "Реала" предоставит Марсело возможность самому определиться со своим будущим.

В случае если Марсело останется в клубе, Серхио Регилон, скорее всего, будет отправлен в аренду.

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