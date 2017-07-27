Марсело: "Манчестер Сити" был лучше"

Защитник мадридского "Реала" Марсело прокомментировал поражение своей команды в матче Международного кубка Чемпионов от английского "Манчестер Сити".

"Мы хорошо провели первую половину матча до того, как они забили гол. Затем мы немного устали, а они были лучше физически. Но этого можно ожидать, потому что это была только наша вторая предсезонная игра. Теперь мы отдохнем и переключимся на следующую игру. Результат оказался не таким, который мы хотели получить, но это сейчас не очень важно. Мы хорошо поработали и сделали то, о чем нас просил тренер", - цитирует 29-летнего бека официальный сайт королевского клуба.

Напомним, поражение своей команды прокомментировал и Зидан. | soccernews.ru