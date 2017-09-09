Марсело может быть дисквалифицирован на 12 матчей
Защитник мадридского "Реала" Марсело может быть дисквалифицирован на 12 матчей, информирует El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, главный арбитр сегодняшнего матча королевского клуба против "Леванте" Эрнандес Эрнандес в своем протоколе указал, что игрок "сливочных" умышленно толкнул футболиста соперника, который не владел мячом. Такие действия могут быть приняты за прямую агрессию, которая наказывается отстранением от игр на срок от 4-х до 12-ти матчей.
Напомним, удаление в игре с "Леванте" Марсело заработал под самый занавес поединка. | soccernews.ru
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