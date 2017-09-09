Защитник мадридского "Реала" Марсело может быть дисквалифицирован на 12 матчей, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, главный арбитр сегодняшнего матча королевского клуба против "Леванте" Эрнандес Эрнандес в своем протоколе указал, что игрок "сливочных" умышленно толкнул футболиста соперника, который не владел мячом. Такие действия могут быть приняты за прямую агрессию, которая наказывается отстранением от игр на срок от 4-х до 12-ти матчей.

Напомним, удаление в игре с "Леванте" Марсело заработал под самый занавес поединка. | soccernews.ru