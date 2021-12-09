Марсело может остаться в Европе после ухода из "Реала"
Фото: инстаграм Марсело/Автор неизвестен
Будущее бразильского защитника и капитана мадридского "Реала" Марсело остается до сих пор неопределенным.
Как сообщает издание Marca, бразилец еще не принял окончательного решения о своем будущем.
По информации источника, после своего ухода из королевского клуба Марсело не исключает, что останется в Европе. Он считает, что все еще может играть важную роль в топ-клубе.
Ранее сообщалось, что по окончании текущего сезона Марсело вернется в родной "Флуминенсе". Напомним, что контракт бразильца с "Реалом" истекает в конце нынешнего сезона.
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|4
|Севилья
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|5
|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14