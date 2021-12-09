Марсело может остаться в Европе после ухода из "Реала"

Теги реал мадридмарсело

Марсело может остаться в Европе после ухода из "Реала"Фото: инстаграм Марсело/Автор неизвестен

Будущее бразильского защитника и капитана мадридского "Реала" Марсело остается до сих пор неопределенным.

Как сообщает издание Marca, бразилец еще не принял окончательного решения о своем будущем.

По информации источника, после своего ухода из королевского клуба Марсело не исключает, что останется в Европе. Он считает, что все еще может играть важную роль в топ-клубе.

Ранее сообщалось, что по окончании текущего сезона Марсело вернется в родной "Флуминенсе". Напомним, что контракт бразильца с "Реалом" истекает в конце нынешнего сезона.

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