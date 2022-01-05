Фото: инстаграм Марсело/Автор неизвестен

Бразильский капитан мадридского "Реала" Марсело может перейти в "Трабзонспор", сообщает Sporx.

По информации источника, турецкий клуб уже сделал защитнику предложение с годовым окладом в размере 2.5 миллионов евро. Напомним, что уже летом Марсело станет свободным агентом.

При этом бразилец допускает, что завершит карьеру в этом году. Марсело играет за "Реал Мадрид" с января 2007 года. Это его единственный европейский клуб в карьере.

В нынешнем сезоне он сыграл 6 матчей.

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