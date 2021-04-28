Марсело может пропустить ответную игру с "Челси". Названа необычная причина
Фото: Твиттер @realmadrid
Защитник "Реала" Марсело может пропустить ответный матч полуфинала Лиги Чемпионов против "Челси" (первая игра – 1:1) по довольно необычной причине, сообщает El Mundo.
По информации испанского издания, бразильца пригласили принять участие в наблюдательной комиссии на выборах в Ассамблею Мадрида, которые пройдут 4 мая, за день до второй игры против "аристократов".
Сейчас Марсело пытается договориться с властями о том, чтобы ему разрешили пропустить выборы, однако ему отказывают.
Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, футболист не может прилететь на игру отдельно от "Реала", поскольку это нарушит "пузырь", в котором находится команда.
В 2011 году Марсело получил испанское гражданство. Именно поэтому его привлекают к участию в выборах.
Профессиональные спортсмены и представители других сфер жизни, которые обязаны принимать участие в публичных мероприятиях, запланированных до того, как была объявлена дата выборов, могут подать апелляцию, чтобы избежать участия в голосовании. Однако на данный момент просьбу Марсело не удовлетворяют.
Напомним, "Реал" сыграет против "Челси" 5 мая в Лондоне. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.
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|Арсенал Лондон
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|27
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